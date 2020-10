Campania, scoppiano le proteste dopo l'annuncio di Vincenzo De Luca sul lockdown nella Regione

23 ottobre 2020 a

A poche ore dalla diretta Facebook di Vincenzo De Luca sono già scoppiate le proteste in Campania. Non sono piaciute, infatti, le parole del governatore, che ha raccomandato una chiusura totale in tutta Italia. E non solo. Ha annunciato anche che la Regione andrà in lockdown molto presto, a causa dell'aumento dei casi nel territorio. L'ultimo bollettino registra più di 2 mila positivi al Covid in sole 24 ore. Ai campani, però, non è andata giù la presa di posizione dello "sceriffo", ecco perché una cinquantina di persone ha bloccato con auto e moto gli ingressi autostradali dell'A3 Napoli-Pompei-Salerno all'altezza di Portici. Come riporta Ottopagine.it, già ieri 22 ottobre in città erano scattate in maniera spontanea alcune iniziative di protesta dei ristoratori sul lungomare ma anche al centro storico, con un flashmob davanti all’Università L’Orientale.

