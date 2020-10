Michelle Hunziker asfalta Giuseppe Conte: "Abbiamo lavorato duro. Ma per cosa?", uno sfogo che fa riflettere

28 ottobre 2020 a

Anche Michelle Hunziker se la prende col presidente del consiglio, Giuseppe Conte, per la chiusura anticipata dei ristoranti. Italia Oggi ricorda che il marito Tomaso Trussardi ne possiede uno a Milano, alla Scala. "Credo che stando attenti e rispettando tutte le procedure igieniche si possa serenamente godere di tutte le meraviglie culinarie del nostro Paese. Era già faticoso riprendersi, ma si sono tutti rimboccati le maniche e con determinazione e senza lamentarsi, si sono messi a lavorare... molti con il sorriso...E adesso?". Intanto la conduttrice torna dal 4 novembre su Canale5 con la terza serie di All Togheter Now. Stesso copione delle edizioni precedenti: nella gara canora ogni concorrente si esibisce davanti a una giuria di 100 artisti . Vince chi riesce a coinvolgere nella performance il maggior numero di giudici.

