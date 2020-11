Giuseppe Conte e Speranza, anticipazioni sul nuovo Dpcm: coprifuoco alle 22, le 5 regioni "zona rossa"

03 novembre 2020 a

Cinque regioni "zona rossa" e sciolto il nodo "coprifuoco" nazionale fissato alle 22, secondo quanto riporta l'Adnkronos. A spuntarla quindi è il premier Giuseppe Conte, rappresentante di una linea più morbida, e non Roberto Speranza o il Pd, che invece avrebbero preferito un provvedimento più rigido, ipotizzando prima il limite orario alle 18, poi alle 20. Fino a pochi istanti fa l'altra ipotesi, al centro del dibattito prima del varo del nuovo Dpcm, prevedeva il coprifuoco alle 21. La riunione avvenuta oggi tra il presidente del Consiglio e i capi delegazione ha confermato, come riporta l'Adnkronos, la chiusura di musei e teatri e la serrata dei centri commerciali nel weekend. Ma anche lo stop alle slot machine nei tabaccai. Queste misure verranno adottate a livello nazionale, quindi anche nelle aree 'verdi' del Paese, quelle a rischio più basso. Secondo Repubblica, inoltre, nelle zone rosse saranno chiusi negozi, bar e ristoranti e gli spostamenti saranno vietati salvo comprovati motivi di salute, lavoro o istruzione.

In base al nuovo Dpcm, le zone rosse dovrebbero essere: Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta. Nel sistema delle "tre fasce" prospettato dal governo per dividere il Paese in base alla gravità della situazione del contagio, nella zona Arancione sarebbero comprese Puglia, Liguria, Veneto (in questo caso si starebbe discutendo se lasciarla nella zona verde) e Campania (al contrario, il dubbio è se inserirla in zona rossa). Il resto delle regioni al momento è in zona verde, ma i dati sono ancora in fase di studio. Lo spostamento di una regione da una fascia all’altra dovrebbe avvenire con ordinanza del ministro della Salute, che potrebbe così scavalcare i governatori. Secondo il Cts, il picco dei contagi dovrebbe arrivare entro il 20 dicembre.

