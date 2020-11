Non è l'Arena, Matteo Bassetti svela le cifre del contagio da coronavirus a Milano: "Impressionante, qui circola ovunque"

09 novembre 2020 a

Matteo Bassetti delinea una situazione preoccupante nel capoluogo lombardo. "A Milano - spiega in collegamento con Non è l'Arena su La7 - una persona su tre è positiva al coronavirus. Qui il Covid ha una circolazione impressionante".

Per questo, dice chiaro e tondo nella puntata di domenica 8 novembre al programma di Massimo Giletti: "Noi vediamo negli ospedali o in altre strutture, lo specchio della società civile". Per il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova infatti nella città di cui Beppe Sala è sindaco il Covid-19 può essere preso ovunque, sui trasporti e non solo.

