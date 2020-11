Meteo, inverno con un mese d'anticipo: dove le temperature crolleranno di 15 gradi

17 novembre 2020 a

Temperature giù e inverno in arrivo. A partire da venerdì 20 novembre la nostra penisola, il Centro-Sud soprattutto, sarà investita da venti freddi. Dopo giorni di clima mite e settembrino, presto irromperanno venti di Bora, Grecale e Maestrale con raffiche fino a 100 km/h, dando inizio così a un'intensa fase di maltempo. Come riporta Repubblica, le temperature caleranno anche di 15°C, provocando le prime gelate della stagione al Nord. E non mancherà la neve sull'Appennino al di sotto dei mille metri. Secondo il sito ilMeteo.it, i venti gelidi arriveranno dalla Porta del Rodano (Francia sudorientale) e formeranno un vortice ciclonico che si posizionerà sul Mar Tirreno. Sia al Nord che al Sud, poi, ci saranno numerose precipitazioni sotto forma di temporali, grandinate e nubifragi. Stando ai meteorologi, nel Meridione in particolare, il maltempo si concentrerà soprattutto su Calabria e Sicilia.

