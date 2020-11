Coronavirus, Antonella Viola: "Lockdown blando, questa la formula giusta"

30 novembre 2020 a

Nonostante sia molto più blando, il secondo lockdown sembra dare risultati migliori rispetto al primo. I contagi da coronavirus si stanno infatti stabilizzando, tanto che in molti si chiedono se sia questa la formula giusta, la formula che Giuseppe Conte avrebbe dovuto seguire fin dall'inizio. Secondo il Corriere la risposta potremmo averla solo tra qualche settimana. In ogni caso appiattire la curva non vuol dire abbatterla. il quotidiano di via Solferino ricorda che nella prima ondata la discesa è stata completa ed è arrivata al quasi azzeramento del livello di contagi.

Potrebbe essere diverso per la seconda. Non sappiamo infatti quanto ci vorrà a scendere e se i contagi diminuiranno in maniera brusca o ci vorranno settimane. Non sappiamo nemmeno se arriveremo ad “azzerare” la trasmissione, cosa che sembra improbabile anche perché non siamo in vista dell’estate e, con l’inverno, le malattie respiratorie (tutte) sono più diffuse. Una cosa però è certa: ad oggi la consapevolezza del virus è maggiore, così come l’auto gestione delle persone anziane.

Lungi però dal pensare che ci sia un manuale di gestione della pandemia. "Ancora oggi - spiega al Corsera Fabrizio Pregliasco - non abbiamo un menù da dare ai politici per scegliere cosa è giusto fare, quindi non è facile trovare quell’equilibrio". Per il virologo nonché direttore generale all’istituto Galeazzi di Milao "procediamo per tentativi sulla formulazione dei lockdown: il principio generale è quello di ridurre i contatti il più possibile". Più ottimista l'immunologa Antonella Viola: "La formula giusta è chiaramente questa, perché il Covid non è un’emergenza che dura un mese o due mesi, è un problema che ci porteremo avanti fino all’estate, per cui è necessario trovare delle forme modulabili di lockdown sulla base dell’andamento del contagio nel territorio".

