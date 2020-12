Otto e mezzo, "a Natale non aprite ai non conviventi". Sandra Zampa spiega il Dpcm a Lilli Gruber

02 dicembre 2020 a

"Non aprite ai non conviventi". Sandra Zampa, sottosegretario Pd alla Salute, tratteggia il "Natale horror" in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Sembra la trama di "Non aprite quella porta", ma forse è peggio: "Limitare al massimo le persone, limitare al massimo il numero di persone, agli affetti più stretti". Ovviamente non si può parlare di divieto, ma di semplice "raccomandazione" dato la sfera privatissima del proprio focolare.



Nel prossimo Dpcm, ci sarà anche il divieto di spostamenti tra regioni dal 20 dicembre "salvo ragioni di necessità, ad esempio per visitare e assistere un genitore anziano solo", spiega ancora il sottosegretario. E questo "Natale in lockdown mascherato" vedrà stravolta anche la Messa del 24 dicembre: "Sarà celebrata alle 20 o 20.30, in tempo per rientrare a casa alle 22". E tanti auguri.

