Coronavirus, Giuseppe Mosca morto a 32 anni senza patologie pregresse: il caso che deve far riflettere l'Italia

Morire di Covid a 32 anni e senza patologie pregresse. Il caso di Giuseppe Mosca, giovane tecnico della prevenzione di Crispano (Napoli) sconvolge la comunità campana e deve far riflettere tutta l'Italia. Il ragazzo, dipendente dell'ASL di Marcianise, lottava da settimane contro il coronavirus. "Una preghiera per una giovane vita, piena di speranza e futuro, stroncata dal Covid", è il ricorco condiviso dagli amici sui social, che lo salutano con frasi dolcissime e strazianti: "Ho negli occhi e nel cuore la tua gentilezza ed il tuo sorriso". Come ricordato da Leggo.it, Giuseppe non aveva alcuna patologia particolare che potesse rendere "fertile" il terreno per il virus. Segno che l'incubo dell'infezione non è limitato solo a determinate fasce di pazienti "a rischio".

