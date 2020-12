Luciana Lamorgese positiva al coronavirus, sospeso il Cdm: "Condizioni non note"

07 dicembre 2020 a

a

a

Luciana Lamorgese è risultata positiva al coronavirus. Lo scrive Il Tempo e lo conferma l'Agi, che cita fonti del Viminale secondo cui il tampone è stato effettuato al ministero dell'Interno: ora la Lamorgese dovrà seguire le abituali procedure e rimanere in isolamento, non sono al momento note le sue condizioni di salute. L’ultima sua comunicazione risale a più di 24 ore fa, quando ha reso noto che verrà impiegato un “numero elevato” di forze di polizia” per gestire le feste di Natale e Capodanno e tutti gli altri giorni che vanno dal 21 dicembre al 6 gennaio: “Circa 70mila unità saranno addette al controllo” dopo il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. Tra l’altro nella giornata di oggi, lunedì 7 dicembre, c’era già stata preoccupazione per la salute di un altro politico, ovvero di Mara Carfagna: è stata ricoverata in ospedale per una polmonite, anche se lei ci ha tenuto a precisare che nel suo caso non si tratta di Covid. Si attendono invece conferme ufficiali dal Viminale per quanto riguarda la Lamorgese.

A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede andranno in isolamento, perché erano seduti accanto alla ministra Lamorgese. Tutti gli altri ministri presenti, nonché il premier Giuseppe Conte, verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.