Omar Pagotto, il 50enne di Treviso a cui il coronavirus ha distrutto i polmoni: "Stava bene", una delle storie più terrificanti

Aveva 50 anni e nessun problema di salute particolare. Eppure il coronavirus ha avuto la meglio su Omar Pagotto, morto in poco tempo a Orsago, in provincia di Treviso. L’uomo lavorava come manutentore alla Doria e la sua vita ruotava attorno a quella della sua famiglia, sua moglie Simona e i suoi due figli Enrico, 22 anni, ed Elena, 20. Omar Pagotto si è spento dopo tre settimane di ricovero in terapia intensiva. La famiglia ancora stenta a crederci: “Non stava mai male, era robusto, tant’è che quando ha cominciato ad accusare i primi sintomi, pensava tutt’al più a un colpo di freddo. Stava bene, il virus gli ha distrutto i polmoni”.

