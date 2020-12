Coronavirus, il bollettino del 26 dicembre: 10.407 nuovi casi e 261 morti

26 dicembre 2020 a

Scendono i nuovi contagi e i decessi da coronavirus. Il bollettino del 26 dicembre registra 10.407 (ieri erano +19.037), mentre i decessi odierni sono 261, (ieri +459). Nella giornata di Santo Stefano sono 9.089 le persone dimesse o guarite. Cifre che vanno di pari passo con il calo dei tamponi effettuati. Questi ultimi in 24 ore sono stati 81.285, ovvero 71.049 in meno rispetto a ieri quando erano stati 152.334. Schizza invece il tasso di positività che è del 12,8 per cento (l’approssimazione di 12,803%). A preoccupare nel "Vaccine-day" è la variante inglese e gli altri otto ceppi che sono stati individuati in Veneto.

