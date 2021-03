Coronavirus Brescia, "terapie intensive sature al 90%": l'allarme degli Spedali Civili

08 marzo 2021 a

a

a

Allarme nelle terapie intensive. La situazione Covid è particolarmente preoccupante a Brescia, che da giorni è in zona arancione rafforzata: continuano ad aumentare i ricoveri agli Spedali civili di Brescia. Come riporta l’Ansa, infatti, venerdì 5 marzo erano 401 i posti letto occupati; oggi – 8 marzo - sono 431 i pazienti ricoverati, di cui 35 in terapia intensiva. Un aumento che mette tutti in allerta. E infatti pare si stia già ragionando sul passaggio di Brescia in zona rossa.

"Che fine fanno i loro effetti personali". Striscia svela la più disumana delle truffe: lo sfregio ai morti di Covid in ospedale

"Il tasso di saturazione in terapia intensiva (che nel resto della Lombardia è del 40%) si è assestato da circa 5 giorni a oltre il 90%, nonostante la regolare apertura di nuovi posti", ha fatto sapere la direzione del Civile. Ma non è solo l’aumento dei ricoveri a creare preoccupazione. A quello, infatti, si aggiunge anche la pressione sul Pronto Soccorso.

Bollettino, è il giorno peggiore. L'onda travolge le terapie intensive, ricoveri da incubo: superati i 100mila morti

La direzione degli Spedali civili di Brescia, infatti, ha sottolineato anche che “si conferma la pressione sul Pronto Soccorso, che genera un rallentamento nei tempi di ricovero e un allungamento dei tempi di stazionamento in Pronto Soccorso e che ha richiesto la sospensione delle accettazioni per alcune ore”. Una situazione di totale caos che riporta la mente a un anno fa.

"Poca esperienza, nessuna competenza". Dossier internazionale, Cts umiliato: ecco i tecnici che ci hanno governato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.