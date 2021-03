Lecco, esce dal bar e vince 500 mila euro: cosa fa al suo rientro, una reazione da non credere

22 marzo 2021 a

a

a

La fortuna bacia Rogeno, un piccolo comune in provincia di Lecco, dove un uomo ha vinto ben 500mila euro grazie a un Gratta e Vinci da soli 5 euro. Si tratta di un cliente del bar dell'area di servizio di Casletto di Rogeno che, come riporta il Giorno, ha raccontato e assicurato: "Rimarrò lo stesso di sempre, non cambierò, userò i soldi per aiutare tutta la mia famiglia”. Non si tratta di uno sconosciuto nella zona, è un cliente abituale del bar che gli ha regalato la fortuna. E infatti abiti nei pressi del locale.

"Era pallido, si è dovuto sedere". Vince 500mila euro al Gratta e Vinci: clamoroso a Verona, solo 5 anni fa...

I titolari del bar hanno comunque promesso al vincitore che non riveleranno la sua identità per tutelare la sua privacy, mantenendo così una sorta di segreto professionale. L'uomo fortunato ha comprato nei giorni scorsi un Gratta e Vinci del tipo “Nuovo doppia sfida”. Dopo l'acquisto, è uscito fuori dal locale - come prevedono le norme anti-Covid - e ha iniziato a grattare. Dopo qualche minuto il rientro trionfale nel bar.

Gratta e Vinci, un colpo da 500mila euro: il trionfo dopo il dramma nel 2016. Da lacrime: chi sbanca

Una volta rientrato nel locale, l'uomo ha sussurrato: "Credo di aver vinto un po'". Una frase detta a bassa voce come se non volesse svegliarsi da un sogno che invece era realtà. Dopo attente verifiche da parte dei gestori del bar, il fortunato ha preso atto di essere diventato mezzo milionario. Il vincitore, poi, si è ripreso dall'emozione ed è corso a casa per comunicare la notizia anche ai propri familiari.

Gratta e Vinci, secondo colpo grossissimo: quanto vince e soprattutto dove. Un caso? Tam-tam in tutta Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.