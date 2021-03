Coronavirus, bollettino del 25 marzo: boom di casi ma ricoveri e decessi stabili. Vaccino Pfier prodotto anche a Monza

25 marzo 2021 a

Aumento sensibile dei contagi, ma leggero calo dei ricoveri ordinarie in terapia intensiva e stesso numero di decessi di ieri. Il bollettino del 25 marzo sull'epidemia di coronavirus in Italia fotografa una situazione ancora grave ma sostanzialmente stabile. Gli attualmente positivi sono 562.856, I morti nelle ultime 24 ore sono 460 (in totale dall'inizio dell'epidemia, 106.799), mentre i dimessi o guariti 21.673 nell'ultimo giorno. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, i ricoverati sono 18 in più di ieri, 32 in terapia intensiva, a fronte di 349.472 tamponi effettuati (tsso di postività oltre il 6%). In totale, sono 23.696 i casi in più nelle ultime 24 ore (+0,69%).



Intanto, importanti novità sul fronte vaccini anti-Covid. Quelli di Pfizer Biotech verranno prodotti anche in Italia e sarà l'azienda Thermo Fisher, spiega una nota della stessa società, a fornire "servizi di riempimento sterile e preparazione del prodotto finito nel proprio stabilimento di Monza nel corso del 2021". Previsto l'arrivo entro l'ultima settimana di marzo di oltre 4,5 milioni di dosi tra quelle di Pfizer, AstraZeneca (la cui somministrazione settimana scorsa, come noto, era stata bloccata per alcuni giorni per averte certezze che non ci fosse un nesso tra la vaccinazione e l'insorgere di trombosi cerebrali in alcuni soggetti vaccinati) e Moderna. Se non ci saranno intoppi, si tratta del maggiore incremento di carichi dall’inizio della campagna vaccinale.

