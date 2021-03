Spionaggio Russo, il militare arrestato lavorava per la Difesa quando c'era Roberta Pinotti: il passato di Walter Biot

31 marzo 2021 a

Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato per spionaggio, era in servizio all'ufficio Politica Militare dello Stato maggiore della Difesa. Secondo quanto scrive Dagospia, ha lavorato anche come responsabile della Pubblica Informazione e Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali della Difesa quando era ministro Roberta Pinotti. Biot è stato anche membro della Commissione esaminatrice del concorso per allievi marescialli della Marina militare. Entrò al ministero quando c'era Ignazio La Russa (2008-2011). Oggi, al III Reparto, aveva compito di classificare i documenti. Questo il profilo dell'ufficiale della Marina accusato di spionaggio che sta creando un incidente diplomatico tra Russia e Italia

Intanto la Farnesina ha immediatamente convocato al ministero l'ambasciatore russo Sergey Razov. A Razov sono state comunicate le misure adottate. Anche se l’ambasciata russa - in una nota - si augura "che l’arresto del diplomatico russo non comprometta le relazioni tra i due Stati. Per ora riteniamo inopportuno commentare l'accaduto", dicono da Villa Abamelek sull'Aurelia sede diplomatica della Russia.

Non è la prima volta che emergono rapporti tra italiani e russi per la cessione di materiale riservato. Finora era accaduto soprattutto per questioni industriali, il coinvolgimento del militare della Marina apre invece uno scenario inquietante sul quale anche il ministero della Difesa dovrà avviare verifiche. Nel frattempo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha postato un messaggio su Facebook: "In occasione della convocazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’ambasciatore russo in Italia, abbiamo trasmesso a quest’ultimo la ferma protesta del governo italiano e notificato l’immediata espulsione dei due funzionari russi coinvolti in questa gravissima vicenda. Ringrazio la nostra intelligence e tutti gli apparati dello Stato che ogni giorno lavorano per la sicurezza del nostro Paese". Una vicenda dai lati oscuri che apre scenari anche sui rapporti con la Russia, dopo che Draghi è stato escluso dal vertice Russia-Ue. E che sembre direttamente uscita da una serie tv

