Massimiliano Fedriga presidente della Conferenza delle regioni, Carbone (Fials): "I migliori auguri, siamo a disposizione per migliorare la sanità"

10 aprile 2021 a

a

a

"Facciamo i migliori auguri di buon lavoro a Massimiliano Fedriga, governatore del FVG, neoeletto presidente della conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che andrà a ricoprire il ruolo di vicepresidente. Due figure di primo piano che si avvicendano a Stefano Bonaccini e Giovanni Toti, governatori di Emilia Romagna e Liguria. A loro va la nostra gratitudine per l'importante lavoro svolto in questi anni di costante crescita del protagonismo dei territori”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials, commenta il cambio al vertice della conferenza Stato-Regioni.

“Siamo a disposizione dei neoeletti, come sindacato del comparto sanità, per proseguire l'importante lavoro di concertazione della conferenza - sottolinea - per quanto riguarda le sfide presenti e future, anche per colmare le disuguaglianze: dalla difficile gestione della pandemia di Covid-19 al piano vaccinale, dai rinnovi contrattuali del comparto sanità al Recovery Plan, con tutto quello che comporterà in termini di ricadute sul Servizio Sanitario Nazionale in chiave territoriale, nonché sulla valorizzazione dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.