Coronavirus, solo la Sardegna zona rossa. Tre arancioni, il resto giallo: le indiscrezioni sui cambi di colore

La settimana prossima l'Italia si colorerà di giallo e arancione. Unica eccezione la Sardegna, che resta in zona rossa. Il monitoraggio in programma oggi prevede, insomma, un allentamento delle misure restrittive contro il Covid in quasi tutto il Paese. Nelle zone gialle si ritorna così a spostamenti più liberi, a pranzi e cene al ristorante, e viene ripristinata anche la possibilità di andare al cinema, al teatro o nei musei. Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma stando a quanto riporta il Corriere della Sera, l'unica regione che dovrebbe rimanere nella fascia a più alto rischio è la Sardegna.

In arancione, invece, dovrebbero restare Calabria, Basilicata e Sicilia. Cambia colore la Valle D'Aosta. che dalla zona rossa passa a quella arancione. La Puglia uguale. In giallo, infine, tutte le altre Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Campania, Molise. Mentre in zona gialla ci sarà una sorta di ritorno alla normalità, in quelle rosse e arancioni restano in vigore le regole che conosciamo.

Una delle novità principali del decreto Covid in vigore da oggi riguarda gli spostamenti in zona rossa e arancione. In quel caso, infatti, per circolare liberamente è necessario un pass, ossia una certificazione che attesti di essere guariti dal Covid, aver fatto il vaccino oppure un tampone negativo nelle 48 ore precedenti al viaggio. Pass che ovviamente non servirà nel caso in cui ci si sposti per motivi di lavoro, salute o necessità.

