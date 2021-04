Meteo-horror, pioggia lercia: "Fino a tutto il weekend", ecco le regioni funestate dal maltempo

28 aprile 2021 a

Riaperture, zone gialle? E il maltempo picchia durissimo, una beffa per i ristoratori già piagati da un anno infernale. Non accenna infatti a diminuire l'instabilità che sta caratterizzando il tempo sulle regioni centro-settentrionali. Anzi, nei prossimi giorni le medesime regioni saranno colpite da altre ondate di pioggia e temporali. Mentre al Sud l'anticiclone africano garantirà bel tempo.

E ancora, le regioni centrali e settentrionali continueranno ad essere raggiunte da fronti instabili e a tratti perturbati che provocheranno temporali o piogge forti (mercoledì al Centro, giovedì anche al Nord).

Come detto, quadro differente nel Mezzogiorno, dove l’anticiclone africano sta surriscaldando il clima con temperature via via più estive. Questo combinato disposto, perturbazioni al centro-nord e anticiclone al sud, secondo i meteorologi favorirà anche l'arrivo della sabbia del deserto, portata dai venti meridionali che colpiranno il nostro paese dall'Africa.

Così la polvere sahariana scenderà assieme alle precipitazioni depositandosi al suolo e sporcando auto, davanzali e vetri. E il maltempo, assicurano gli esperti, proseguirà almeno fino al prossimo weekend, fino al primo maggio: giorno di festa rovinato, insomma. Per un poco più di stabilità e sole si dovrà attendere la prossima settimana, quando l'alta pressione dovrebbe estendersi su tutta Italia.

