Denise Pipitone, lo sfogo di Piera Maggio: "Fino a prova contraria lei è viva e va cercata"

"Denise è viva e va cercata": i genitori della piccola di Mazara Del Vallo, scomparsa a 4 anni nel 2004, non si arrendono. Piera Maggio e Pietro Pulizzi hanno scritto un post su Facebook questa mattina per ribadire il loro pensiero: "Chiunque in tutti questi anni ci ha fatto del male, direttamente o indirettamente, non può e non deve rimanere impunito, soprattutto chi ha sequestrato Denise!".

Secondo i genitori della piccola, "fino a prova contraria Denise è viva e va cercata". E ancora: "Se e quando ci dimostreranno il contrario, allora ci fermeremo nel cercarla e proseguiremo in altro". Lo sfogo arriva dopo le ultime notizie sul caso Pipitone. Ieri, infatti, dopo ben 17 anni dalla scomparsa della piccola, è stata ispezionata l'ex casa di Anna Corona, ex compagna di Pietro Pulizzi, papà naturale di Denise. Si tratta di una palazzina in via Pirandello a Mazara Del Vallo.

Dopo una segnalazione alla Procura, secondo la quale proprio in quella casa si sarebbe potuto trovare il corpo della bambina, Vigili del fuoco e Carabinieri del Ris sono stati al lavoro fino alle 20 e 15. Le forze dell'ordine hanno cercato anche di capire - carte del catasto alla mano - se fossero stati fatti eventuali lavori di muratura negli ultimi anni. I controlli sono stati effettuati anche nel garage della palazzina e in una botola, con un pozzo, ma anche in questo caso - secondo quanto appreso dall'Adnkronos - l'esito delle ricerche sarebbe stato negativo.

