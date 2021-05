Denise Pipitone, Anna Corona rompe il silenzio a Quarto Grado dopo il blitz in casa sua: "Io non ho paura, quel giorno..."

08 maggio 2021 a

Ha deciso di rompere il silenzio Anna Corona, l'ex di Piero Pulizzi, papà naturale di Denise Pipitone. La piccola, scomparsa quando aveva 4 anni a Mazara Del Vallo nel 2004, non è più stata trovata. All'inizio i sospetti ricaddero proprio sulla signora Corona e sulla figlia Jessica, sorellastra di Denise. Solo che non è mai stata trovata una prova della loro colpevolezza. Qualche settimana fa i dubbi più forti sono arrivati da Piera Maggio, la mamma della bimba scomparsa, che a Chi l'ha visto? ha detto: "Anna aveva un atteggiamento molto ambiguo nei miei confronti. I suoi comportamenti erano fortemente provocatori. Era arrabbiata con me perché credeva che avessi distrutto la sua famiglia, ma il suo matrimonio era già naufragato".

"Io desidero la verità, perché rende le persone libere", ha detto la signora Corona in un'intervista esclusiva a Quarto Grado su Rete 4. E ancora: "Noi siamo persone pulite per quanto riguarda questa situazione, lo ha dimostrato il processo. È pazzesco quello che stiamo subendo anche a livello di minacce, perché io sono mamma quanto Piera. Non ho mai sentito (e non sarei la prima) che si tocca una bambina, perché c'è stato un tradimento. I figli valgono molto di più di un tradimento".

Negli ultimi giorni, inoltre, si è parlato molto di questa signora per via delle ispezioni nel suo ex appartamento a Mazara Del Vallo. In particolare si è cercato di fare luce su un'ipotetica botola posizionata nel garage, che apparteneva proprio ad Anna Corona al tempo della scomparsa della bambina. "Io non ho paura, perché quel giorno ero al lavoro", ha raccontato la donna ai microfoni della trasmissione di Rete 4. Infine, rivolgendosi direttamente a Piera Maggio, ha detto: "Sono solidale con te e sono anch'io alla ricerca della verità. Conosco il tuo dolore, è sicuramente atroce e nessuna mamma dovrebbe mai provarlo. Io sono con te, mi affianco a te in qualsiasi cosa possa risultare utile a far saltare fuori la vera verità".

