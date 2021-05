Jesolo, una coppia fa sesso sulla spiaggia: scatta l'applauso dei passanti

12 maggio 2021 a

Incuranti di quanto stesse succedendo intorno a loro, due giovani apparentemente ventenni si sono fatti travolgere dalla passione sul tratto di lungomare davanti a piazza Mazzini a Jesolo. I due hanno fatto sesso sulla spiaggia con tramonto, onde e arenile quasi deserto a fare da sfondo. È successo direttamente sulla battigia a poca distanza dai picchetti per gli ombrelloni installati dai bagnini.

Il ragazzo e la ragazza hanno aspettato che i bagnanti abbandonassero la spiaggia per lasciarsi andare del tutto. Pare però che quei pochi rimasti non abbiano fatto mancare un applauso alla coppia di giovani pieni di passione. Questo quanto riporta il Gazzettino. Una situazione simile si è verificata a Moncalieri, in provincia di Torino: una coppia ha fatto sesso su un prato in un luogo pubblico.

Alla donna è stata fatta una multa di 10mila euro, mentre l’uomo sarebbe riuscito a scappare via prima dell’arrivo degli agenti. La polizia locale era intervenuta su segnalazione dei residenti, che hanno visto e soprattutto sentito le effusioni della coppia. La donna ha prima negato tutto, poi ha ammesso di essersi lasciata andare col suo amante, un italiano di 38 anni che però è riuscito a fuggire. A quanto pare la passione aveva travolto entrambi mentre aspettavano il bus alla fermata: la multa, invece ha coinvolto solo lei.

