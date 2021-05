Reggio Emilia, la terrificante morte di Riccardo al matrimonio: per evitare un gavettone. Era il testimone dello sposo

16 maggio 2021 a

Una tragedia sconvolgente, quella in cui ha perso la vita Riccardo Bellopede, 18 anni, a Reggio Emilia. Dalla festa alla morte nel giro di pochi secondi. Il tutto è accaduto a un ricevimento di nozze: il ragazzo, per evitare un gavettone, si è messo a correre e si è allontanato dall'area della villa finendo in strada, dove è stato travolto da un furgone in transito. L'impatto non gli ha lasciato scampo: il ragazzo era anche testimone dello sposo ed è morto davanti ai suoi genitori e tutti i suoi amici.

La disgrazia è avvenuta nel pomeriggio di sabato 15 maggio, intorno alle 16 nelle campagne di Modena, a Magreta, una frazione del comune di Formigine. La festa di nozze, a lungo rimandata per l'emergenza Covid, si era interrotta anche per la pioggia. Poi il sole, la gioia, i gavettoni. E quella terrificante tragedia: la villa si trova infatti a pochi metri da una strada che procede nel verde, separata solo da un cancello d'ingresso con passo carraio.

Come detto, Bellopede, per evitare il gavettone degli amici si è allungato a piedi verso il cancello, per poi superarlo e per finire senza accorgersene in strada. A travolgerlo il furgone, guidato da un 43enne di Bologna: i segni sull'asfalto lasciano supporre che il mezzo neppure avrebbe avuto il tempo di frenare. Il ragazzo è morto sul colpo: appena arrivato, il 118 non ha potuto che constatare il decesso. Una morte che ha sconvolto il matrimonio e ovviamente l'intera frazione di 4.500 dove si teneva la cerimonia.

