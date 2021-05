Mara Venier, drammatica confessione: "Momenti tragici", ira contro il marito

15 maggio 2021 a

Mara Venier parla del rapporto con Nicola Carraro, suo marito, che l'ha spinta a scrivere il suo libro Mamma ti ricordi di me?, un viaggio difficile e complicato nel suo passato doloroso. La conduttrice di Domenica in, in una intervista al settimanale Nuovo ha rivelato che con Nicola ha spesso discusso perché in questo modo ha dovuto rivivere drammi e sofferenze che forse era meglio dimenticare: "E’ stato un percorso interiore durissimo, tanto che in alcuni momenti me la sono presa con lui per avermi spinto a rivivere momenti tragici…".

Ma Nicola Carraro, ha spiegato Mara, le è stato sempre molto vicino e ha avuto pazienza nel comprendere le sue ansie e il suo tormento: "Mio marito ha accettato il ruolo di capro espiatorio delle mie ansie, sicuro che per me fosse necessario liberarmi del peso del passato…", ha detto la conduttrice. La quale ha anche ammesso di essere riuscita a superare questi suoi tormenti proprio grazie all’enorme sostegno del marito.

Infine la Venier ha svelato alcuni dettagli del suo matrimonio con Nicola Carraro. E al magazine Nuovo ha confessato che tra loro c’è sempre stata tantissima stima e rispetto reciproco. Due elementi fondamentali per mandare avanti una storia d’amore: "Il nostro amore si basa sulla condivisione totale cementata da stima e rispetto".

Solo ieri 14 maggio, la conduttrice era stata ospite de La vita in diretta su Rai uno. E aveva parlato del suo passato, dei suo vecchi amori, con i quali non è stato facile: "Ho sofferto molto, quindi forse mi meritavo un amore così grande", ha spiegato in riferimento al compagno di una vita Nicola Carraro: "Nicola è l’amore vero della mia vita, devo essere onesta con le altre persone, a parte Jerry Calà che è una persona buonissima ed è diventato un amore diverso, un fratello".

