Denise Pipitone, bomba in diretta a Pomeriggio 5: "Test del dna in questo momento". Tam-tam impazzito: ritrovata?

Sarà finalmente fatta luce sul caso di Denise Pipitone, scomparsa senza lasciare traccie nel 2004 a Mazaro del Vallo? Un'anticipazione arriva da Barbara D'Urso, che a Pomeriggio 5 ha svelato "In questo momento le stanno facendo il dna..." Accertamenti che erano stati effettuati senza successo anche su Oleysa, una ragazza russa, che poco aveva a che fare con la povera Denise. Un caso tanto lungo, quanto complicato. Infatti, da una lettera anonima recapitata nelle ultime settimane al legale della madre di Denise, Piera Maggio, emergevano nuovi nomi e dettagli, che collegavano una parte della famiglia alla sparizione della piccola.

Lettera, che la D'Urso aveva riassunto prima dell'ultima ora, in un breve servizio che ha enunciato il contenuto del messaggio: "Sono 17 anni che so -recita la lettera- non ho parlato prima per paura. Sono serissimo e sicuro al 100 per cento di quello che ho visto. Mi trovavo in macchina, un'auto toccò la mia e dallo specchietto retrovisore vidi Denise e altre tre persone". Dettagli che potrebbero ricomporre alcuni tasselli fondamentali delle indagini. Piera Maggio ha subito pubblicato un post sui social per chiedere al mittente della lettera di farsi avanti e di aiutare la madre a finire una ricerca apparentemente interminabile.

Dopo aver annunciato la notizia del test del Dna in diretta televisiva, la conduttrice si è collegata con l'inviato Vito Paglia. "Mentre eravamo in diretta" ha spiegato il giornalista "è stato fatto il test del Dna a Denisa, la ragazza romena residente in Calabria che abbiamo intervistato e che somigliava molto a Denise Pipitone. La procura di Paola su mandato della procura di Marsala ha effettuato il test del dna su Denisa, ci vorrà qualche giorno per i risultati". Nel frattempo, la ricerca continua. I nuovi dettagli che stanno emergendo in questi mesi stanno chiarendo alcune dinamiche, di cui gli investigatori erano all'oscuro all'epoca dei fatti accaduti.

