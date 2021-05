Funivia Stresa Mottarone, altro dramma. Lutto a Mediaset: "Morto d'infarto mentre stava girando il servizio"

25 maggio 2021 a

a

a

Nuovo dramma nella zona del Mottarone: l'operatore televisivo Nicola Pontoriero è morto a causa di un malore mentre stava girando del materiale per un servizio di Mediaset sulla strage della funivia Stresa-Mottarone. L'uomo, 62 anni, stava percorrendo i sentieri che portano al luogo in cui domenica pomeriggio è precipitata la cabina con a bordo 15 passeggeri, provocando 14 vittime. Risalendo la montagna, Pontoriero si sarebbe sentito male a causa di un arresto cardiaco e per lui non c'è stato niente da fare. Inutili, come spiega il 118, i tentativi di rianimarlo.

"Quando vidi il disastro di Cavalese". Stresa, il commento di Vittorio Feltri: "Così la mia vita è cambiata per sempre"

"Sul posto - si legge sul sito TgCom - era presente il personale del soccorso alpino della guardia di finanza, che ha effettuato le prime manovre di rianimazione cardiopolomonare. In seguito è giunta l'eliambulanza del Servizio di Elisoccorso Piemontese, la cui equipe sanitaria ha proseguito le operazioni fino alla constatazione del decesso".

Commosso il ricordo dell'operatore, che viveva a Sesto San Giovanni e che lavorava per un service esterno su cui si appoggia la tv di Cologno Monzese: "Nicola era sempre il primo ad arrivare quando si trattava di andare a caccia di notizie o di raccontare una storia. E arrivava per primo, con 'la telecamera già accesa' come si dice in gergo nel nostro lavoro". Nicola, prosegue Tgcom "non era solo un tele-cineoperatore ma per esperienza, professionalità, saggezza, ti potevi rivolgere a lui proprio come a un collega giornalista. Ciò che lui sapeva raccontare con le immagini, ti bastava seguirlo con due righe di testo, e il pezzo era già pronto, quasi 'montato in macchina', pronto per andare in onda".

"Chi c'era tra i morti. Stanno indagando per attentato?". Strage in funivia, il terrificante sospetto di Paolo Mieli

"È morto sul campo, come scriverebbero quelli bravi, facendo il suo lavoro, il nostro lavoro, con passione, con umiltà e professionalità, come solo quelli bravi sanno fare. Si è fermato solo quando il suo cuore si è fermato, un cuore generoso che in questi lunghi anni abbiamo imparato ad amare e a conoscere", lo salutano commossi il direttore di News Mediaset Andrea Pucci, il direttore del Tgcom24 Paolo Liguori e tutti i colleghi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.