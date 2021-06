Sparatoria ad Ardea: morti un anziano e due bambini. L'aggressore è ora barricato in casa

13 giugno 2021 a

Terrore ad Ardea, vicino a Roma, dove un uomo ha aperto il fuoco in via degli Astri: colpito un anziano e due bambini, tutti e tre morti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarli ma non c’è stato nulla da fare. "La persona che potrebbe aver sparato è stata già identificata, sembra sia una persona instabile che già aveva manifestato comportamenti ostili", ha detto Mario Savarese, i sindaco di Ardea, all’agenzia Agi. "Si pensa che il tutto sia accaduto per futili motivi. Ma ancora non sappiamo nulla di preciso".

Intanto ad aggiungere qualche dettaglio in più c'è l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio: "Ho avuto una prima relazione dalla Direzione sanitaria dell’Ares 118. I nostri operatori sono sul posto con due elicotteri, due ambulanze e un’automedica per soccorrere le persone coinvolte nella sparatoria fra cui due bambini di 3 e 8 anni. La situazione rappresentata è gravissima e sono in costante aggiornamento con i nostri soccorritori", si legge nella nota inviata da Alessio D’Amato. Dalle prime informazioni è emerso che a sparare sia stato un uomo che si è poi allontanato: e che ora sarebbe barricato in casa. A essere colpiti due bambini (Daniel di 10 anni e David di 5) e un signore di 74 anni in bicicletta. Nessuna lite avrebbe preceduto il folle gesto.

"Ho ricevuto ora una telefonata che non avrei mai voluto avere, il direttore sanitario dell’Ares 118 mi ha appena comunicato che i medici soccorritori stanno facendo la constatazione di decesso per entrambi i bambini. Il primo a non farcela è stato il più piccolo, poi purtroppo è mancato anche il secondo bambino. Gli operatori hanno impiegato tutti gli sforzi possibili per salvare le vittime con ripetuti tentativi di rianimazione, ma la situazione è apparsa fin da subito compromessa", ha poi aggiunto D'Amato. Intanto si cerca di capire se l'omicida avesse rapporti con il padre dei due fratellini che sta scontando una pena ai domiciliari. Pronto il blitz per fare ingresso nell'abitazione dell'uomo.

