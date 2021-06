AstraZeneca, Camilla Canepa "morta per emorragia cerebrale". L'autopsia e le zone d'ombra dei medici

15 giugno 2021 a

a

a

È stato reso noto l'esito dell'autopsia su Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante morta 16 giorni dopo essere stata vaccinata con AstraZeneca all'Open Day del 25 maggio a Genova: a stroncarla è stata una emorragia cerebrale, come spiegato dal medico legale Luca Tajana e dall'ematologo Franco Piovella. Ma il mistero non è concluso: i consulenti nominati dalla Procura che sta indagando per fare luce su un caso drammatico e di grande impatto sull'opinione pubblica dovranno effettuare altri esami, tra qui quelli istologici.

Perché la procura di Genova deve indagare Roberto Speranza: morte di Camilla, l'affondo di Paolo Becchi





Innanzitutto, occorre capire se la giovane soffrisse di una malattia autoimmune, se lo sapesse, se abbia informato i medici e perché, nel caso, non sia stata trattata come "soggetto fragile" e a rischio, e dunque non vaccinabile con il siero anglo-svedese già noto per alcuni effetti collaterali in particolare sulle giovani donne. Altri punti oscuri: Camilla ha informato il suo ginecologo di essere stata vaccinata, prima che le venisse prescritta una cura ormonale? E ci sono state omissioni o colpe dei medici dell'ospedale di Lavagna prima, e del San Martino di Genova poi, i due nosocomi dove Camilla è stata visitata in seguito alla gravissima crisi post-vaccino?

"Non era malata". "Falso". Morte di Camilla, clamoroso scontro tra i genitori e l'ospedale: il caso esploso in procura



A loro volta, i genitori della 18enne hanno nominato consulente di parte il medico legale Enzo Profumo: "Abbiamo piena fiducia nella procura e nei consulenti nominati - spiega il loro avvocato Angelo Paone - e Profumo li affiancherà solo per fornire un contribuito all’accertamento dei fatti". Una dolorosissima coda giudiziaria a una vicenda che ha già sconvolto non solo una famiglia e una città, ma l'Italia intera.

In condizioni disperate a 54 anni dopo il vaccino, non è AstraZeneca: choc a Bari, l'ultimo caso che scuote l'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.