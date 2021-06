Saman Abbas, l'orrore del padre con la famiglia del fidanzato: "Se non la lascia, sterminiamo tutta la famiglia"

17 giugno 2021 a

Il padre di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa da Novellara in Reggio Emilia, avrebbe minacciato il fidanzato 21enne della ragazza e tutta la sua famiglia in passato. Questo è quanto è emerso nella puntata di Chi l'ha visto? andata in onda ieri sera su Rai 3. A quanto pare il papà di Saman, insieme ad altri uomini, si sarebbe presentato a casa dei genitori del ragazzo minacciandoli e dicendo: "Se vostro figlio non lascia Saman sterminiamo tutta la famiglia". La madre e il padre del 21enne hanno subito denunciato l'accaduto, ma l'evento ha scosso tutti, i due ragazzi in primis.

Come mostra la trasmissione, poco dopo quell'episodio Saman avrebbe scritto al fidanzato: "Ma perché Dio ha deciso che la mia vita deve essere così? Non so cosa fare, mi scoppia il cervello". "Tu lo sai quanto può essere pericoloso qui per te. Amore, vai dai carabinieri ora", avrebbe risposto lui. "Sì, l'ho pensato", è stata la replica della ragazza, poco prima di sparire nel nulla. Prima della scomparsa di Saman, la coppia stava pensando alla fuga, unico modo per pianificare un futuro insieme.

Intanto si continua a cercare il corpo della giovane. L'ipotesi degli inquirenti, infatti, è che Saman sia stata uccisa dai familiari, che l'avrebbero punita per essersi opposta a un matrimonio combinato. I genitori della giovane, in particolare, si sarebbero affidati allo zio della ragazza che, insieme a due cugini, avrebbe poi ammazzato materialmente Saman.

