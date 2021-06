Denise Pipitone, la chat di Piera Maggio con Gianluigi Nuzzi. Accusa Quarto grado: "Comportamento schifoso"

19 giugno 2021 a

Si è parlato ancora del caso di Denise Pipitone a Quarto Grado nella puntata del 18 giugno andata in onda su Rete 4. E Piera Maggio ha attaccato duramente il conduttore Gianluigi Nuzzi per i toni e i modi con cui è stato trattato il caso di sua figlia, scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. In studio era presente anche Carmelo Abbate, che ha detto di non credere all’ipotesi di rapimento da parte di Anna Corona e Jessica Pulizzi.

Denise, parla il carabinieri che indagò per primo: "Il giorno dopo la sparizione, un'anomalia". Pizzino sul parabrezza: Corona incastrata?

Abbate ha infatti difeso le due maggiori sospettate del rapimento della bambina, è "materialmente impossibile", ha detto. Secondo lui le forze dell’ordine non dovrebbero più recarsi nell’abitazione della Corona: "E poi quale movente dovrebbe avere Jessica? Mettetevi nei suoi panni, era una bambina di 12 anni. Vedono il padre infrattato con un’altra donna, il paese mormora e l’uomo alle figlie giura di non avere un’amante. Poi questa donna (Piera Maggio, ndr) resta incinta e Jessica cosa doveva pensare della signora che le aveva portato via il padre?”.

"Alibi smontati". Denise Pipitone, Matano punta il dito su Gaspare Ghaleb: pesantissimo sospetto

Parole che hanno fatto infuriare la Maggio. Che ha scritto un messaggio su Facebook contro Quarto Grado e ha anche pubblicato lo screenshot di un messaggio inviato a Nuzzi su Whatsapp. Per lei è stato tutto "vergognoso, comportamento schifoso” usato nei suoi confronti da parte di Abbate. Ha anche puntato il dito contro il conduttore che non è intervenuto: "Ma come vi sentite a far denigrare una madre a cui le è stata rapita una bambina, cercando di giustificare la violenza”, ha scritto.

Piera Maggio ha definito l’intervento di ieri sera “di uno squallore vergognoso, non sapete niente della mia vita e mi fate passare per una donna frivola, leggera e senza sentimenti”.

