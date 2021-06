Sardegna, salva sua figlia e l'amica che stavano affogando e muore d'infarto: la tragedia, addio a un eroe di 65 anni

25 giugno 2021 a

a

a

E' morto per salvare sua figlia e l'amica in mare: Fernando Porcu, 65 anni, si è sacrificato in Sardegna per recuperare le due giovani che stavano per affogare in uno dei tratti di costa più pericolosi dell'isola, nella parte sud occidentale. È successo questo pomeriggio a Marina di Arbus, nel Medio Campidano. Lo riporta l'agenzia Ansa. Il bagnante eroe, poi, forse per la fatica, è morto a causa di un arresto cardiaco nonostante i diversi tentativi di rianimazione e l'arrivo dell'elisoccorso.

Caldo assassino, la tragedia a Bari: ecco come è morto un ragazzo di 27 anni

L'allarme è scattato alle 14 e 30. L'uomo, rendendosi conto che la figlia e l'amica erano in difficoltà tra le onde, si è immediatamente gettato in mare. È riuscito a salvarle, ha lottato per diversi minuti in acqua per trascinare a riva le ragazze, ma alla fine il suo cuore non ha retto. L'uomo si è accasciato a terra una volta arrivato a riva. Sarebbe morto così davanti ai bagnanti che trascorrevano la mattinata sulla spiaggia sarda.

I turisti presenti, che hanno visto impotenti il salvataggio e il successivo malore dell'uomo, hanno chiamato immediatamente il 118, che a sua volta ha allertato l'elisoccorso. Ma nonostante l'arrivo tempestivo del personale sanitario e i numerosi tentativi di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato niente da fare. La figlia e l'amica sono state subito portate in ospedale per accertamenti ma non sarebbero gravi.

Morto Giangavino Sulas, dramma a Quarto Grado: il dolore di Gianluigi Nuzzi e lutto a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.