Gratta e vinci, "mai successo prima": vittoria in coppia, nella tabaccheria di Cuneo tutti senza parole

Una vincita più che rara. In provincia di Cuneo i fortunati al Gratta e Vinci sono stati due. Si tratta di due amici che con un solo biglietto acquistato a Valdieri, presso l’edicola tabaccheria dei coniugi Aido Aime e Teresa Ramonda, hanno portato a casa ben 500mila euro. I due, clienti abituali, non potevano credere ai loro occhi: usciti dal locale hanno iniziato a grattare il biglietto per poi rientrare all'improvviso nella tabaccheria. La scoperta? Il biglietto da 5 euro era vincente. Così hanno chiesto ai titolari dell'esercizio se si trattasse di uno scherzo. Tutto vero invece. Sotto il numero 44 c’era la scritta che simboleggiava i 500mila euro.

"Una bellissima sorpresa anche per noi, non era mai successo in 39 anni di attività – hanno commentato Aido e Teresa -. Una soddisfazione arrivata proprio ora che stiamo pensando di cedere il negozio e goderci la pensione. I nostri figli hanno scelto altre strade, speriamo in qualche giovane interessato a farsi avanti". I fortunati hanno poi deciso di dividere la somma, in nome della loro amicizia.

È andata peggio a un uomo di Napoli che aveva vinto tramite app la bellezza di oltre 2 milioni di euro. Peccato però che quei soldi non siano mai arrivati. Il Tribunale di Napoli infatti ha evidenziato come sia impossibile vincere più di 2 milioni di euro. Insomma, la vincita non era altro che un inganno. A nulla è servito al quasi vincitore mostrare il video che ritraeva tutte le fasi della giocata. Quest'ultime definite dal tribunale poco chiare. Alcuni elementi del filmato - quali caratteri definiti poco chiari, interfacce apparentemente diverse dal solito e l'importo stesso della vincita - non hanno infatti convinto.

