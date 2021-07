Meteo, caldo africano in tutta Italia: dove arrivano le temperature e fino a quando, allarme rosso

06 luglio 2021 a

a

a

Dopo alcuni giorni di tregua in arrivo da domani mercoledì 7 luglio una nuova ondata di caldo che coinvolgeerà l'Italia intera. Si tratta di una nuova fiammata dell'anticiclone africano, che riporterà le temperature massime a toccare il 40 gradi al Sud e a sfiorarli nelle regioni del Centro-Nord: solo in alcune zone (come sulle Alpi occidentali) sono previsti forti temporali. Giovedì il bollino rosso del Ministero della Salute (che indica il livello massimo di rischio per la popolazione) è previsto solo a Campobasso.

Perché "è solo l'inizio". Greta Thunberg, oltre l'incubo: cosa sa l'eco-talebana. Caldo assassino, che cosa ci aspetta

Mercoledì sarà la giornata più calda al Centro-Nord, con temperature a 37-38 gradi in Valpadana, Toscana, Umbria e bassa Sardegna. Ancora più caldo al Sud, con punte di 40 gradi nel foggiano e 37-38 gradi nel cosentino e catanese. I valori massimi toccheranno punte di 36-37 gradi in Emilia (Bologna, Ferrara, Forlì), in Lombardia (Mantova), in Veneto (Rovigo, Verona), fino a 39 gradi al Centro sulle Marche (Macerata e Ascoli Piceno), 36-37 su Toscana e Lazio (Roma e Firenze) e fino a 40 al Sud come in Puglia e Basilicata (Foggia, Taranto, Matera) e sulle Isole Maggiori (Siracusa, Catania).

Meteo, "decine di morti improvvise". Bolla di calore, temperature record a 49°, la strage che sconvolge il mondo

Giovedì tregua al Nord, con qualche temporale che porterà una diminuzione delle temperature, tranne in Emilia Romagna e Triveneto. Il caldo resisterà ancora lungo l’Adriatico e in tutto il Sud, con punte di 39-40 gradi in Puglia, Calabria e Sicilia. Venerdì invece termometro più clemente in quasi tutto il Centro-Nord, compresa la Sardegna, con la Campania intorno ai 31-34 gradi e Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ancora alle prese col caldo africano.

Video su questo argomento Venerdì bollente, tra allerte, bollini rossi e primo esodo TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.