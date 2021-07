Arezzo, sviene subito dopo la 2° dose Pfizer e sbatte la testa: doppio dramma, come è ridotto un 40enne

08 luglio 2021 a

Un volontario della Protezione Civile ha accusato un malore poco dopo la somministrazione della seconda dose. L’uomo di 40 anni aveva preferito trascorrere i canonici quindici minuti di osservazione post-inoculazione nell’area antistante la zona vaccinale contigua al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Poco prima aveva ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer: cadendo a terra, l’uomo ha battuto la testa ed è stato immediatamente soccorso.

Ha riportato una ferita alla testa come conseguenza della caduta ed è quindi stato trasportato prima all’interno del pronto soccorso del San Donato e poi al policlinico delle Scotte di Siena. In attesa della diagnosi definitiva, dovrebbe però essersi trattato soltanto di un malore senza particolari complicazioni, se non quelle legate alla caduta. Altra storia, invece, quanto accaduto a un 60enne di Macerata, che è morto a causa di un infarto in casa, avvenuto 24 ore dopo la prima dose del vaccino Pfizer.

Prima di cena la moglie aveva sentito un rumore provenire dal bagno: era andata a controllare e aveva trovato il marito a terra, privo di sensi. Immediata la chiamata al 118, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso del 60enne. È stata disposta l’autopsia per fare chiarezza sulle cause della morte dell’uomo: soltanto dopo la salma sarà restituita alla famiglia per il funerale.

