Lecco, autobus in fiamme in galleria: 25 bambini a bordo, il gesto eroico con cui l'autista li ha salvati (tutti)

13 luglio 2021

Solo la prontezza dell'autista ha evitato quella che poteva essere una delle più grandi tragedie. Lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco a Sondrio l'uomo, mettendo a rischio la sua vita, è infatti riuscito a mettere in salvo venticinque bambini che erano a bordo dell'autobus che guidava prima che venisse divorato dalle fiamme. L'incidente è avvenuto all'altezza di Lierna, in provincia di Lecco, e avrebbe potuto avere pesanti conseguenze. Fondamentale è stato l'immediato e lucido intervento dell'autista che si è accorto che qualcosa non andava. Quindi l'uomo ha fermato il mezzo e ha fatto scendere i ragazzini, provenienti dalla provincia di Como e diretti a Livigno per un campo estivo, riuscendo così a salvarli dall'incendio che poco dopo ha completamente distrutto il bus.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lecco e Bellano che hanno spento le fiamme e spostato il mezzo in una zona sicura. Tre automobilisti sono rimasti intossicati ma nessuno ha dovuto far ricorso all'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118. La Superstrada è stata chiusa e il traffico diretto verso nord deviato ad Abbadia Lariana lungo la provinciale 72.

Sette ragazzi sono trasportati in ospedale a Lecco in codice verde, tutti per disturbi legati all’inalazione di fumo: si tratta di tre quattordicenni, tre quindicenni e un sedicenne. Alle 13 l’intervento è terminato. “Grazie all’addestramento e alle attrezzature i Vigili del Fuoco", spiegano dal comando del Bione, "sono riusciti a estinguere l’incendio in sicurezza nonostante le condizioni proibitive di un incendio in galleria con calore intensissimo e fumo".

