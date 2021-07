Oristano, lanciava cocaina dall'aereo in volo: arrestato per traffico di droga

14 luglio 2021 a

Si vede di ogni, anche piovere cocaina. È accaduto ad Oristano dove un italiano è stato arrestato per traffico di droga. L'uomo, secondo le indagini scattate alcuni mesi fa, ha utilizzato un aereo per far arrivare un carico di cocaina in Sardegna. Si tratta di una tecnica di trasporto e consegna usata dai cartelli del narcotraffico sudamericano, quali l’utilizzo di aerei leggeri e il lancio del carico di stupefacenti a bassa quota in zone rurali.

Secondo i carabinieri della Compagnia di Oristano sarebbe la prima volta che nella Regione si ha notizia di una simile attività criminale. Eppure in volo accade di tutto, soprattutto in estate, quando le tratte sono più frequentate. L'ultima è accaduta sul volo Ryanair da Bruxelles a Milano, dove un immigrato è stato scoperto nel bagno del velivolo, intento a raggiungere l'Italia.

Privo di qualsiasi documento rimane ancora un mistero come l'uomo abbia potuto superare i controlli in aeroporto, resi ancora più fiscali con le norme anti-Covid. In ogni caso, appena trovata la "sorpresa". l'aereo è stato fatto evacuare e il volo è partito con estremo ritardo. Un'ora e venti, per la precisione. L'uomo, atterrato a Milano, è stato poi arrestato e consegnato all’ufficio della procura di Hal-Vilvorde.

