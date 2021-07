Variante Delta, contagi su del 202% in Sardegna: scattano le prime chiusure, controlli sui turisti

17 luglio 2021 a

Tornano i controlli Covid nei porti e aeroporti in Sardegna. Il presidente della Regione, Christian Solinas, firmerà presto l'ordinanza regionale con cui saranno ripristinati i controlli sui passeggeri in arrivo nei porti e negli aeroporti dell'isola. "Ripristiniamo una intensificazione dei controlli rispetto agli arrivi dai Paesi che in questo momento hanno il più alto tasso di incidenza della variante Delta del virus", ha spiegato. "Purtroppo, ancora una volta, la Sardegna deve provvedere da sé perché questi controlli avrebbero dovuto essere svolti alla fonte, cioè prima che si imbarchino sulle navi e sugli aerei".

Anche perché salgono i contagi e iniziano a chiudere i primi locali. Venerdì 16 luglio sono stati accertati 140 nuovi casi di positività al Covid. Nella settimana dal 9 al 15 luglio l'isola tra le più gettonate per le vacanze ha avuto un'incidenza dei contagi pari a 24: c'è il rischio di tornare in zona gialla con Sicilia e Veneto. Il covid ha fatto breccia i anche per causa della variante Delta, che è altamente trasmissibile.

Nella settimana invece che va dal 7 al 13 luglio l'incremento dei contagi in Sardegna è stato del 202,7 per cento rispetto a quella precedente, quando si era arrivati ad un più 22 per cento. Un peggioramento secondo solo al Molise, che registra una percentuale del 271 per cento. Il monitoraggio evidenzia un aumento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, che si attestano sui 159 da 143 del periodo precedente. Unico dato positivo arriva dagli ospedali: sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (anche se si passa dal 2 al 3% di occupazione di posti letto con pazienti Covid) e terapia intensiva, sempre sullo 0% (un solo paziente ricoverato in tutta l'Isola).

