Ravenna, blocca e palpeggia una 20enne: finisce male per l'aggressore. Chi è lei e come lo ha steso

21 luglio 2021 a

a

a

Tenta di aggredire una donna, ma viene colto di sorpresa: lei è una esperta di arti marziali. L'episodio risale a domenica notte: una 20enne stava percorrendo la pista ciclabile tra Punta Marina e Marina di Ravenna intorno alle 3 quando un uomo le ha tagliato la strada con la sua auto. Dopo averla "incastrata", l'aggressore è sceso dalla macchina e prima l'ha afferrata e strattonata, tentando di palpeggiarla, poi ha provato a caricarla sul suo mezzo.

"Infastidiva i clienti". Voghera, assessore uccide il 39enne marocchino: chi era la vittima e cosa è accaduto

Sarà stato immenso lo choc dell'uomo quando ha scoperto che la sua "vittima" era in realtà una grande esperta di arti marziali. La giovane, un'italo-inglese residente a Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, ha infatti reagito stendendolo con un pugno. Stando ai giornali locali, inoltre, dopo aver steso l'uomo, la ragazza sarebbe fuggita per poi denunciare l'accaduto.

"Non lo dimenticherò mai". Rapita e violentata per 10 giorni: come si è salvata questa ragazza

Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, però, l'aggressore era già andato via. Ora gli uomini della polizia locale sono al lavoro per dargli la caccia. La vittima ha cercato di fornire quante più informazioni possibili affinché vengano identificati sia l'uomo che la sua auto. Il ricercato è una persona sulla quarantina, altezza tra il metro e settanta-ottanta, di carnagione olivastra. L'indagine - coordinata dal pm Cristina D'Aniello - è ancora in corso.

"Pedofilia, hanno arrestato il nazionale fisso". Bomba su Premier league e calcio europeo: "Violenze su un bambino", atroce sospetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.