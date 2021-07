Coronavirus, bollettino 25 luglio: oltre 4mila positivi e 7 morti. La promessa di Figliuolo: "Cosa succede a fine mese"

25 luglio 2021 a

Sono 4.743 i nuovi casi di coronavirus in Italia, stando a quanto riporta l’ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. I contagi, dunque, sono in leggera diminuzione rispetto ai 5.140 di ieri. Sette i morti. Il tasso di positività, invece, è salito al 2,7%, rispetto al 2 del giorno precedente.

Per quanto riguarda il sistema sanitario, invece, sono 178 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 6 in più rispetto a ieri. Mentre gli ingressi del giorno sono 16: il numero più alto si è registrato in Sicilia, con 3 nuovi ingressi. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, invece, sono 1.392 in totale. In aumento di 52 rispetto a ieri.

Quasi 65mila le dosi di vaccino somministrate finora. Dopo l’annuncio di Mario Draghi sull’obbligatorietà del Green pass per accedere ad alcuni luoghi ed eventi c’è stato un vero e proprio boom di prenotazioni per l'inoculazione, soprattutto tra i giovani: 124mila under50 si sono vaccinati nell'ultima settimana. A tal proposito il generale Francesco Paolo Figliuolo, che coordina e gestisce la campagna vaccinale, ha dichiarato: "A fine luglio sarà vaccinato il 60% degli over 12. Vaccinare i giovani blocca il virus e evita loro rischi". Intanto, però, in molti sono scesi in piazza in tutta Italia per protestare contro il certificato verde al grido di “libertà, libertà”.

