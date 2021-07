Sardegna in fiamme, l'inferno negli occhi del pompiere: la sconvolgente foto di Francesco

26 luglio 2021 a

a

a

La Sardegna nel dramma degli incendi. Dall'isola arrivano immagini terrificanti, che spezzano il cuore: terreni in fiamme, animali morti, città evacuate, desolazione e distruzione. Tutto per il gesto orribile dei piromani, poiché è considerata sostanzialmente certa l'origine dolosa dei roghi.

L'olivastro millenario ridotto in cenere: Sardegna devastata dagli incendi, un albero sconvolge il mondo

E dall'inferno della Sardegna arriva un'immagine che spiega la situazione meglio di mille articoli e altrettante analisi. L'immagine è una foto di un vigile del fuoco di Nuoro, Francesco Cocco, impegnato a combattere le fiamme da lunghe ore. Il suo volto, stremato, rosso per il calore, è un pugno nello stomaco. Nei suoi occhi sembra di vedere l'inferno.

"Abbiamo evacuato decine di famiglie a Cuglieri – ha raccontato a Castedduonline –, poi siamo andati a Flussio. In quei momenti pensavo alla mia famiglia, ma soprattutto a spegnere quanti più incendi possibile".

Video su questo argomento Sardegna in fiamme, ecco i luoghi più colpiti: immagini sconvolgenti

Francesco Cocco, 42 anni, lavora quasi senza sosta ormai da due giorni. "Inizio turno alle venti del 24 luglio, fine turno alle 11:30 del giorno dopo". Spiega di aver visto animali uccisi dalle fiamme e dal fumo, dunque ha voluto testimoniare quanto stava vedendo scattando alcune foto durante "uno degli interventi più difficili".

Video su questo argomento Sardegna, incendi e devastazione: "Cadaveri di bestiame e animali", Apocalisse di fuoco

E ancora, Francesco Cocco aggiunge: "Con i colleghi siamo stati a Cuglieri, poi a Flossio. Poi ancora a Cuglieri, abbiamo evacuato decine di famiglie dalle loro case, alcune erano distrutte dalle fiamme". Quando gli chiedono cosa abbia pensato in questi giorni, risponde: "In quei momenti pensavo fortemente alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli, ma soprattutto a lottare per spegnere quanti più incendi possibile. Il fronte del fuoco era vastissimo, la situazione è stata davvero tragica", ha concluso Francesco Cocco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.