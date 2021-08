Meteo, il ministero della Salute lancia l'allarme per il troppo caldo: picchi ma visti prima per il 13 agosto

11 agosto 2021 a

Un'estate bollente come mai si era vista prima per l'Italia. Tanto che il ministero della Salute cerchia la data di venerdì 13 agosto, quando alcune città raggiungeranno temperature da bollino rosso. I 15 centri urbani che raggiungeranno il picco sono Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Il ministero evidenzia un rischio per la salute per tutti (non solo per le fasce più fragili).

L'ondata di calore proveniente dall'Africa investirà la penisola con 45 gradi al Sud, 36-37° nelle città della pianura Padana e fino a 28-30° a 1.500 metri. Per questo si chiede la massima attenzione nel seguire il buon senso: bere tanta acqua, evitare di uscire nelle ore centrali della giornata che sono le più calde e optare per cibi leggeri. Tra cui ovviamente la frutta, favorendo l'apporto di vitamina D con latte e formaggi e di ferro con pesce, legumi, carni bianche.

L'allerta è invece doppia per la Sardegna, già alle prese con numerosi incendi: sulla regione si prevedono temperature massime. Secondo i meteorologi, sole e caldo afoso ci accompagneranno almeno fino al weekend di Ferragosto. "Il nostro Paese sarà interessato da temperature molto elevate, condizione che faciliterà la propagazione di incendi boschivi su tutto il territorio. Le temperature subiranno un aumento su tutto il Centro-Sud", sono state le parole del Capo Dipartimento Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

