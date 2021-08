Meteo, le previsioni: da lunedì 16 agosto grandine, temporali e brusco calo delle temperature

16 agosto 2021 a

Dalla brace di Ferragosto alla gradine. Le previsioni meteo per lunedì 16 agosto e i giorni immediatamente successivi segnano un brusco calo delle temperature, condito da una serie di temporali ed eventi atmosferici anche pesanti, destinati a portare refrigerio prima sul Nord e quindi sul Sud Italia. Anche se, fanno notare gli esperti, l'estate più calda degli ultimi 10 anni potrebbe non essere ancora finita. Insomma, sarebbe più corretto parlare di tregua più che di prime avvisaglie di autunno, per la gioia di chi ha ancora qualche giorno da spendere al mare o in montagna.

A partire da oggi, lunedì 16 agosto, arriveranno i primi temporali su Alpi e Prealpi con particolare rilevanza sui rilievi lombardi, il Trentino Alto Adige e infine le alture del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Alto il rischio di rovesci, anche abbondanti, e soprattutto violente grandinate. Saranno invece 24 ore di passione per il resto d'Italia, ancora alle prese con afa e colonnina della temperatura oltre i livelli di guardia. Ma è questione di ore, perché da martedì 17 agosto le perturbazioni scenderanno gradualmente lungo lo Stivale, colpendo prima l'Emilia Romagna quindi l'Appennino tra Umbria e Marche, con i venti di Maestrale che contribuiranno a rinfrescare l'aria.

Il Mezzogiorno dovrà "resistere" fino a mercoledì 18 agosto, quando i temporali interesseranno soprattutto le aree interne, quelle dell'Appennino, abbassando però le temperature anche sulle zone costiere e le località turistiche prese d'assalto da italiani e stranieri.

