Milano, entra al cinema ma rifiuta di esibire il green pass: arriva la polizia, per il 68enne finisce male

Si intrufola al cinema rifiutandosi di esibire il Green pass: un uomo di 68 anni è stato denunciato dalla polizia e sarà il primo a Milano a dover pagare una multa da 400 euro per il certificato digitale. Il pass, infatti, è obbligatorio dal 6 agosto per entrare nei luoghi pubblici al chiuso, come per esempio bar e ristoranti, ma anche per assistere a spettacoli all'aperto, nei cinema e nei teatri, o per accedere a eventi e competizioni sportive, musei, piscine e centri benessere e termali. L'episodio specifico è avvenuto lo scorso giovedì sera, poco prima delle 22, in via Pitteri.

Il furbo 68enne era riuscito a intrufolarsi nel cinema all'aperto "Arena Milano Est", in zona Lambrate, anche se i gestori dello spazio avevano provato a fermarlo. Non riuscendoci, alla fine hanno avvisato la polizia. Una volta "catturato", l'uomo ha spiegato di non voler mostrare il Green Pass, neanche agli agenti, per motivi di privacy.

A causa del suo rifiuto e del comportamento avuto con gli agenti, il 68enne alla fine - come riporta il sito de La Repubblica - è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Mentre, per la mancata esibizione del Green Pass, ha ricevuto una sanzione amministrativa da 400 euro così come previsto dalla legge.

