Padova, vergogna in farmacia. Gli chiedono quattro euro per stampare il green pass, finisce male

Stampare il green pass in farmacia è un servizio gratuito e garantito. Ma una farmacista di Montegrotto Terme (Padova) ha fatto pagare quattro euro la stampa del certificato verde a un cliente, scatenando la bufera.

Il proprietario della carta verde covid free ha infatti pubblicato l'immagine dello scontrino sui social scandalizzandosi perché le informazioni generali dicevano che le farmacie avrebbero dovuto stamparlo gratuitamente. A quel punto la farmacista si è scusata, ma ha cercato di giustificare quel prezzo dicendosi esasperata per il continuo via vai di persone, e perché la farmacia negli ultimi tempi, proprio a causa delle nuove direttive sul green pass, si sarebbe trasformata in una copisteria.

Sui fatti accaduti è intervenuto anche l'ordine professionale che ha bacchettato la professionista. Di certo resta il problema della gratuità della stampa, un costo vivo che ad oggi è unicamente sulle spalle dei farmacisti. Tuttavia quello delle Terme non è l'unico caso di "green pass a pagamento", casi simili si sarebbero verificati anche ad Asiago, Firenze, Napoli e Roma, con tariffe che vanno dall'euro e mezzo ai quattro euro. Ma appunto per i cittadini il servizio deve essere gratuito e garantito. Occhio a chi chiede il pagamento.

