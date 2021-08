Meteo, torna l'anticiclone nord-africano: una nuova ondata di calore, ecco le date da segnare sul calendario

18 agosto 2021 a

Il clima mite e fresco di questi giorni sta per lasciare l'Italia. In compenso arriverà di nuovo una forte ondata di calore. Anche se secondo gli esperti, non si raggiungeranno le temperature record delle settimane passate. Qualche temporale e forti venti continueranno a esserci al centro e al Sud ancora per un po', ma la tendenza in corso è comunque quella del cambiamento, con il ritorno del caldo.

Le date da segnare sul calendario sono quelle tra sabato 21 agosto e mercoledì 25 agosto: l’anticiclone nord africano tornerà a impossessarsi della Penisola proprio in quei giorni. La nuova ondata, comunque, non dovrebbe durare a lungo, stando alle previsioni. La settimana prossima, infatti, ci sarà una perturbazione atlantica che indebolirà nuovamente l'anticiclone e porterà a un definitivo abbassamento delle temperature per questa estate.

Inoltre a partire da oggi, mercoledì 18, il maltempo allenterà la sua morsa al Nord mantenendo però cielo variabile al centro con possibili rovesci o brevi temporali nel corso del pomeriggio nelle aree interne di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Poi tornerà il sole, ma le temperature su tutta l'Italia saranno decisamente meno calde e più sopportabili. Domani, invece, giovedì 19 agosto, il nostro Paese godrà di tempo piacevole, con cieli in generale sereni, poca instabilità concentrata sui rilievi del Sud e temperature contenute, nella norma o leggermente al di sotto.

