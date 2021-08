Sardegna, avvistato questo yacht: 20 appartamenti, palestre, piscine, cinema.... Di chi è e quanto costa

18 agosto 2021 a

Venti appartamenti, palestre, piscine, cinema, garage per il tender, un beach club: non stiamo parlando di un albergo o di una casa vacanze, tutt'altro. Si tratta di uno yacht strepitoso dal design italiano. Si chiama “Nord” e dispone di 5 ponti per 142 metri di lunghezza. Al suo interno c'è anche una spa attrezzata con saune e centro estetico. L'imbarcazione, insomma, non ha proprio nulla da invidiare ai più costosi hotel di lusso.

L'ultima volta che è stato avvistato, il maestoso "Nord" stava navigando nel mare del Nord della Sardegna. Si trovava in Costa Smeralda e poi sulla costa est sarda tra San Teodoro e l'isola di Tavolara. Una barca dal lusso sfrenato che ovviamente non è passata inosservata a turisti e bagnanti. Lo yacht - come riporta Leggo - è di proprietà del miliardario russo Alexey Mordashov, principale azionista e presidente di “Severstal”, un conglomerato russo con interessi in società metallurgiche, energetiche e minerarie. La barca, costata circa 500 milioni di dollari, è composta in tutto da 5 ponti e presenta nella zona di poppa un beach club con piscina.

L'imbarcazione, inoltre, larga 22 metri, batte bandiera delle isole Cayman. L’imponente yacht, dotato delle più sofisticate apparecchiature, progettato dal celebre studio italiano “Nuvolari Leonard” e costruito dalla “Lursen Werft” di Brema, è stato presentato nei primi mesi del 2021.

