Matteo Renzi beccato sullo yacht dell'emiro: "Perché era lì?", spuntano foto pesantissime

Matteo Renzi è stato “pizzicato” dal settimanale Chi durante quella che è stata descritta come una “colazione di lavoro” con un emiro del Qatar. L’appuntamento si è svolto su uno dei 20 yacht più grandi al mondo, il cui proprietario è Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, esponente di spicco della famiglia reale nonché proprietario del Paris St-Germain. Ma che cosa ci faceva il senatore di Rignano su quell’imbarcazione?

Il settimanale Chi, che uscirà in edicola domani - mercoledì 28 luglio -, ha pubblicato alcune immagini in esclusiva dell’arrivo di Renzi a Olbia con un volo privato da Firenze. Arrivato in Sardegna sabato scorso, senza bagagli e in camicia azzurra, il leader di Italia Viva è stato avvistato in aeroporto insieme a un suo collaboratore: i due sono stati prelevati da un autista che li ha accompagnati all’Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo, dove ad attenderli c’era un tender di 20 metri col motore acceso.

Da lì Renzi e il collaboratore sono stati portati a bordo dello yacht lungo la bellezza di 133 metri e dal valore di circa 200 milioni di euro. Sull’imbarcazione è però salito soltanto il senatore di Rignano, che ha trascorso qualche ora in compagnia dell’esponente di spicco del Qatar, che molto probabilmente aveva già incontrato in passato. Ma perché Renzi era stato invitato dall’emiro sullo yacht? Ah saperlo… Neanche il settimanale Chi è stato in grado di svelarlo.

