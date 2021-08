Noto, turista osceno si abbassa pantaloncini e slip davanti alla Cattedrale: cosa mostra. Scandalo e indignazione

24 agosto 2021 a

Sale sulla scalinata della Cattedrale, abbassa i pantaloncini, si piega in avanti e mostra i glutei: la scenetta che ha sconvolto non poche persone a Noto, in Sicilia, ha come protagonista un turista calabrese ma residente a Milano di 37 anni. Lui, che evidentemente pensava di passarla liscia, dovrà pagare adesso una multa molto salata: 10mila euro, come riporta il Quotidiano del Sud.

L'accusa è quella di atti osceni in luogo pubblico. Il fatto risale alla notte del 17 agosto: approfittando della presenza di poca gente nel centro storico della città a quell’ora tarda, dopo essere salito sulla scalinata della Cattedrale, si è abbassato i pantaloncini mettendo in mostra i glutei. Poi si è fatto scattare una foto, l'ha postata sul suo profilo Instagram e lo scatto è diventato virale in pochi istanti.

La foto, però, ha destato subito anche tanta indignazione da parte di moltissimi cittadini e non solo. In molti non hanno gradito il suo atteggiamento "offensivo del pudore e della decenza”. A disturbare è anche il fatto che si trovasse in un luogo pubblico, davanti alla Basilica Cattedrale, luogo di culto e di ritrovo. Gli accertamenti condotti dagli agenti della polizia locale hanno consentito agli investigatori di risalire in breve tempo all’identità dell’uomo, di origini calabresi, in vacanza nel Siracusano.

