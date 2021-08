Generale Figliuolo, "immunizzare anche immigrati e senzatetto". Vaccini, che rischio stiamo correndo

26 agosto 2021 a

Dopo la messa in sicurezza di gran parte della popolazione, il generale Francesco Paolo Figliuolo - commissario straordinario per l'emergenza e coordinatore della campagna vaccinale contro il Covid - sposta l'attenzione sui senza dimora e sui migranti, quindi su quelli che "si trovano in condizioni di disagio o che non risultano al momento censiti da tessera sanitaria". Il rischio è che diventino veicolo della diffusione del virus.

Ecco perché - come riporta il Corriere della Sera - Figliuolo ha fatto un appello alle Regioni chiedendo di "implementare l’attività in favore di queste categorie nell’ottica di garantire ampio accesso alle somministrazioni di un maggior numero di persone sul territorio nazionale, quale elemento di particolare attenzione per la prevenzione collettiva". Lo stesso vale per gli afgani da poco arrivati in Italia. Dopo la quarantena, infatti, chi vorrà potrà farsi somministrare il farmaco.

Intanto ieri, come indicato nel bollettino diramato dal ministero della Salute, sono aumentati i nuovi casi positivi, 7.548, mentre è rimasto stabile il numero dei decessi, 59. E' esploso invece il tasso di positività, che è passato dal 2,3 di martedì al 3,1 (3,09 per la precisione) di ieri. Confortante, infine, il dato sui ricoveri, che sono diminuiti anche se lievemente: ieri i posti letto nei reparti ordinari Covid sono diminuiti di 13 unità, portando il totale dei pazienti a 4.023.

