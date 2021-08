Emergenza rifiuti a Roma, Luigi De Magistris umilia Virginia Raggi: "Li prendiamo noi, certo ci sarebbe molto da dire..."

30 agosto 2021 a

Napoli umilia Virginia Raggi. Visto che non è in grado di gestire l'emergenza rifiuti, dal 4 ottobre al 31 dicembre ogni giorno accoglierà 150 tonnellate di immondizia proveniente dalla Capitale. E' stato il sindaco del capoluogo campano Luigi de Magistris, ad annunciarlo. "Dopo aver fatto tutte le verifiche tecniche da parte dei nostri dirigenti possiamo dire di essere in grado di farlo senza alcuna ricaduta di efficienza nel trattamento dei rifiuti sui nostri territori", ha detto.

Ma non si è fermato qui. De Magistris infatti ha lanciato una frecciata alla sindaca di Roma, evidentemente incapace di affrontare alcune problematiche della città che amministra: "Ci sarebbe molto da dire sul come mai una Capitale che è stata destinataria di due leggi speciali si trovi in questa situazione, ci sarebbe tanto da argomentare sull'aiuto ad una città ed una regione amministrate da personalità, verso le quali nutro rispetto e comprensione, che appartengono a partiti che in questi anni poco o nulla hanno fatto per Napoli".

E ancora, ha concluso De Magistris: "Questa è la differenza tra un uomo che utilizza le istituzioni al servizio del bene comune e chi invece utilizza le istituzioni, anche nazionali, per fare lotta politica all'avversario a danno di un popolo intero. Come è stato fatto per Napoli vergognosamente in questi anni".

