Treviso, 56enne muore da solo in casa: i suoi cinque cani affamati mangiano il corpo

Un uomo di 56 anni è stato trovato morto in casa a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Il corpo era già in stato di decomposizione al momento del rinvenimento, ma è molto probabile che sia stato dilaniato dai suoi cinque cani, che vivevano con lui all'interno dell'appartamento. L'uomo, che a quanto pare aveva un passato condizionato da diverse dipendenze, abitava da solo. Nel suo appartamento sarebbe stata trovata sporcizia ovunque, oltre a disordine e a uno stato di degrado totale.

A lanciare l'allarme sono stati i suoi familiari, visto che l'uomo ormai non dava più notizie di sè dalla metà di agosto. Di qui l'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La sorella del 56enne, in particolare, si era preoccupata perché da qualche tempo non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Negli ultimi tre giorni i tentativi di contatto erano stati più intensi ma tutte le telefonate erano andate a vuoto.

Per gli investigatori, come riporta Leggo, il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali. Gli animali, quindi, imprigionati e affamati, non avrebbero potuto fare altro per nutrirsi che addentare le carni del proprietario morto. La magistratura, comunque, ha disposto un esame più approfondito per chiarire tutti i dubbi sull'eventuale responsabilità di terzi. I cani, dal temperamento aggressivo, sono stati sedati prima di essere portati via dall'appartamento. Adesso sono stati affidati ai volontari dell’Enpa che dovranno occuparsene.

